Veículo é apreendido pela PRF na BR 101 transportando mais de 500 pássaros exóticos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um furgão transportando 476 animais exóticos e domésticos, na tarde desta quarta-feira (25), no KM 720 da BR-101, em Eunápolis, na Bahia. Dois homens estavam no veículo.

De acordo com a PRF, dentre as espécies, estavam periquitos australianos, canários belgas, calopsitas, gansos, porquinhos da índia e outros. Os animais estavam sendo transportados no compartimento de carga do veículo.

Na ocasião, a dupla afirmou que não possuía comprovação de origem dos animais ou a Guia de Trânsito Animal (GTA) exigida por lei pelos órgãos ambientais. Diante do ocorrido, foi feito contato com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) local para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Informações: PRF

