Veículo furtado de locadora é recuperado pela PRF na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, um carro de locadora, em uma abordagem no Km 429 da BR 116, trecho do município de Feira de Santana (BA). Um homem foi detido.

Em fiscalização ostensiva na rodovia, policiais abordaram um Jeep/Renegade, placas de São Paulo, com um ocupante. Foi verificado que os caracteres identificadores do veículo foram adulterados e circulava com as placas trocadas.

Após consultas aos sistemas de segurança e órgão de trânsito, policiais constataram que a camioneta pertencia a uma empresa de aluguel de veículos e possuía registro de furto.

O veículo apreendido e o motorista, foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local, para registro da recuperação e posterior devolução ao seu legítimo proprietário. Informações e Foto: PRF

