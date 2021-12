Veículo que transporta alunos da rede municipal de ensino derrapa em estrada próximo a Florestal

Na manhã de ontem (30), um veículo escolar que transporta alunos da rede municipal de ensino de Jequié, derrapou na estrada e acabou ficando impossibilitado de continuar o percurso. O incidente aconteceu com o veículo que faz o transporte dos alunos da região do Riacho do Tesouro, Fartura, Mutum e Rio das Pedras para Florestal onde tem uma escola da rede municipal de ensino. Em conversa com os moradores da região, os mesmos informaram para a redação do Jequié Urgente, que a estrada está em situação precária a vários anos. No momento chove bastante em toda região de Jequié, principalmente na Região da Mata. A Secretaria de Infraestrutura do município, fez serviços de restruturação em algumas localidades na região de Florestal, esperamos que os locais citados na reportagem, também sejam beneficiados logo em breve.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários