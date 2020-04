Veículo roubado é recuperado pela PRF em praça de pedágio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta quinta-feira (23), na BR 324, em Amélia Rodrigues (BA), um automóvel Toro Endurance que possuía registro de furto. A ação aconteceu durante fiscalização de combate a criminalidade na altura do quilômetro 551 da rodovia.

Equipe da PRF realizava patrulhamento no trecho, quando visualizou a caminhonete transitando na rodovia de forma suspeita. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais desconfiaram das informações desencontradas do motorista, o que levou a equipe a aprofundar a verificação no carro.

Foram solicitados documentos pessoais do condutor e do veículo. Após realizadas consultas ao sistema de segurança e a identificação veicular, os agentes constataram que o documento (CRLV) apresentava indícios de falsificação e, também, que a caminhonete possuía ocorrência de furto, conforme registro do crime, em novembro de 2019, na cidade paulista de Santo André.

Aos policiais o condutor que é natural de Salvador (BA) informou que estaria levando o veículo para Rodelas (BA). Também foi encontrada uma pequena quantidade de droga (maconha/cocaína) para consumo. Informações e foto: PRF

