Veículo roubado em Feira de Santana é encontrado pela PM em Jequié

Na madrugada do ultimo sábado dia (02), policiais militares do 19° BPM recuperaram um veículo com restrição de roubo.

Após receber informações de que um veículo estaria transportando armas e drogas, a guarnição deslocou-se até a Estrada da Barragem (Ruinha), onde o mesmo se encontrava.

Ao localizar o veículo, foi feita uma busca minuciosa, mas nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, o condutor não apresentou os documentos e, após checagem, foi constatada a incompatibilidade do chassi com a placa, que acusava para um veículo da cidade de Feira de Santana com restrição de roubo.

Condutor e veículo foram apresentados na Delegacia onde ficaram à disposição da autoridade competente para a adoção das medidas cabíveis. Informações: ASCOM/19ºBPM

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários