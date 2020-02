Veículo roubado em Salvador é recuperado PRF na BR 116

Na manhã de hoje (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em abril de 2019, no município de Salvador (BA). A ação foi desencadeada após o proprietário de um segundo veículo, o qual havia sido clonado, informar à equipe de policiais que estava recebendo em seu domicílio a cobrança de infrações de trânsito que não havia cometido.

Com as características indicadas os agentes federais conseguiram interceptar, no KM 13 da BR 116, o veículo em questão e, após realizar minucioso procedimento de identificação veicular perceberam indícios claros de adulterações no carro.

Posteriormente, a equipe verificou se tratar na verdade de um veículo com registro de roubo. As placas clonadas eram utilizadas na tentativa de burlar as fiscalizações. O homem de 39 anos que conduzia o automóvel foi detido e encaminhado à delegacia de polícia judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

