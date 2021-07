Veículo roubado no Rio de Janeiro é recuperado pela PRF na BR 116

Os policiais abordaram o veículo Hyundai/HB20 na BR 116 – km 830. Ao realizar uma fiscalização minuciosa no automóvel, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados. A ocorrência do crime foi registrada no Rio de Janeiro (RJ), em 21/04/2021.

O condutor do automóvel, um homem de 30 anos, informou aos policiais que negociou o veículo com um vizinho e deu um imóvel em construção como forma de pagamento. Disse ainda que pretendia trabalhar por aplicativo na cidade de Feira de Santana (BA). O homem foi detido, conduzido à Polícia Civil e poderá responder pelo crime de receptação (art. 180 CP) de veículo roubado. Informações: PRF

