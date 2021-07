Veículo roubado que estava sendo transportado em caminhão cegonha é recuperado pela PRF na BR 116

Na manhã de ontem (07), por volta das 11h50m, no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA), foi realizada a abordagem de um caminhão cegonha, que transportava veículos de passeio. No decorrer da fiscalização a equipe da PRF constatou que entre os veículos transportados, um FORD/KA apresentava fortes indícios de fraude, como adulteração nos sinais de identificação veicular.



Diante da situação, após análise minuciosa do veículo e consulta ao sistema de dados, os policiais constataram se tratar na realidade de um carro roubado no mês passado na cidade de São Paulo (SP). Para não levantar suspeitas e ‘burlar’ fiscalizações, as placas originais foram trocadas por outras de um veículo da mesma marca e modelo. Quando questionado pela polícia, o motorista, de 46 anos, afirmou ter iniciado o transporte dos veículos na cidade de Igarapé (MG) e que teria como destino a cidade de Juazeiro (BA). Informou ainda que foi contratado por um cidadão da cidade de São Bernardo dos Campos (SP) e que receberia o valor de R$ 6.000,00 pelo transporte dos 14 veículos. Informações: PRF

