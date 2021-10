Veículo tomado de assalto na cidade de Milagres é recuperado pela pela PRF e dois homens são presos na BR 116

Policiais Rodoviários Federais prenderam dois homens e apreenderam dois revólveres, munições, dinheiro e celulares. Um carro roubado também foi recuperado na ação. A ocorrência teve início quando uma equipe da PRF realizava fiscalização na altura do quilômetro 429 da BR 116, em Feira de Santana (BA), quando deu ordem de parada a um veículo VW/Gol, com 02 ocupantes. Motorista e passageiro apresentaram um nervosismo incomum e informações desencontradas, o que levou os policiais a aprofundar a fiscalização.

Em razão da fundada suspeita, foi realizada a revista pessoal e uma vistoria no interior do automóvel, quando foram encontrados duas armas de fogo, dez munições calibre .38, dois celulares e mais R$ 176,00 em cédulas. Em consulta ao sistema de dados da polícia, os PRFs descobriram um mandado de prisão em aberto em desfavor do motorista. Aos policiais, motorista e passageiro confirmaram que utilizaram as armas de fogo para roubar o carro. Disseram também que o Gol seria entregue em Feira de Santana. Informações: PRF

Leia mais no www.jequieurgente.com

Comentários no Facebook:

Comentários