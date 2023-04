Veículos com pacientes da hemodiálise que saiu de Jequié, tomba na BR 330

Um veículo van pertencente à Prefeitura de Iramaia, na Chapada Diamantina, tombou numa ribanceira às margens da BR-330, entre Maracás e Jequié, no Médio Rio de Contas, após o condutor perder o controle da direção na manhã desta terça-feira (11).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo tombado em meio a um matagal e um idoso sendo socorrido. Em contato com o prefeito de Iramaia, Tunga Bastos (PP), o gestor informou que não houve vítimas, que apenas um dos ocupantes sofreu ferimentos leves e que na hora do acidente os pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em Jequié estavam com acompanhantes e que foram transportados até a Cidade Sol por ambulâncias do SAMU e por um micro-ônibus da Policlínica Regional de Saúde.

”O carro é da prefeitura, o motorista perdeu o controle em uma curva e não teve como evitar o acidente. Todos os pacientes já retornaram para Iramaia em outro veículo e passam bem”, disse Tunga, por telefone. O mandatário ainda garantiu que o caso será esclarecido a população local pela Secretaria de Saúde do Município. Informações e fotos. BLOG MARCOS FRAHM

Comentários no Facebook:

Comentários