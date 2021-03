Veja calendário de entrega dos Kits emergenciais para alunos do município de Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Educação, em parceria com o Conselho da Alimentação Escolar (CAE), segue cronograma de distribuição dos kits emergenciais de alimentação escolar aos estudantes que tiveram suspensas as aulas no Sistema Municipal de Ensino, devido à pandemia do novo Coronavírus. Nesta terça-feira, a ação aconteceu na Escola Municipal Joaquim Marques Monteiro, no bairro Brasil Novo.