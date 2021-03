Veja calendário de vacinação contra a Covid-19 em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, seguindo o Plano Municipal de Vacinação, e de acordo com a quantidade de doses da vacina que são disponibilizadas, dará início, nesta sexta-feira, (05), a mais uma etapa do Calendário Municipal de Vacinação, atendendo idosos com idade igual ou acima de 79 anos, ampliando, assim, a faixa etária de pessoas que serão vacinadas.

Os locais de vacinação serão no sistema Drive Thru no Terminal Aeroviário de Jequié, busca ativa com as equipes do programa saúde da família indo até a casa dos idosos e acamados e também no centro de vacinação, antigo P.A no Campo do américa.

