Veja cronograma de agendamento para nova etapa de atendimento do Castramóvel em Jequié

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, deu início, nesta quarta-feira, 18, à nova etapa do programa de castração gratuita de cães e gatos que é executado pelo castramóvel, equipamento instalado na Praça da Bíblia, no bairro Jequiezinho, em local de fácil acesso para a população, fazendo parte das ações municipais de fortalecimento das estratégias de saúde para o controle da leishmaniose e da população de animais.

Para participar, os tutores dos animais devem fazer um cadastro na unidade de Saúde, conforme cronograma em anexo, tendo em mãos o RG; CPF; comprovante de residência; Cartão SUS; Nº do NIS; e o comprovante de renda de todos os membros da família, com soma de até três salários mínimos, sendo estas as condicionantes para a participação no programa. De acordo com o médico veterinário e responsável técnico, Neilton Sérgio Bitencourt Rotondano, para serem submetidos à cirurgia, os animais devem ter no mínimo cinco meses e, no máximo, sete anos de idade, com peso máximo de seis quilos, no caso dos gatos, e 15 quilos para os cães. Informações: SECOM/PMJ

