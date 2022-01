Veja que situação desta família da Cachoeirinha 03 em Jequié e vamos tentar ajudar; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente voltou até a Cachoeirinha 03, na residência da senhora Lionides de Jesus Santana. Dona Lionides é mãe do jovem Jhonata, que fomos visitar neste mesmo local que estava com a síndrome de síndrome de Guillain–Barré, e depois de muita luta, esta totalmente recuperado. A dona de casa está mais uma vez enfrentando um drama. Seu outro filho DENILSON DE JESUS SANTANA, se acidentou em julho de 2021, próximo a Exposição de Jequié. Na ocasião, o jovem colidiu sua motocicleta em um veículo, ficou mais de 10 dias em coma no Hospital Prado Valadares e atualmente vive em uma cama na residência da mãe.

Com traumatismo craniano, fratura exposta no fêmur, pulmão perfurado o jovem está tentando se recuperar do trauma. Sua mãe LIONIDES, fez um apelo emocionado, onde ela pede que o Hospital Prado Valadares libere o prontuário médico para que seja dada entrada no auxílio doença do INSS, e conta também que está passando serias dificuldades. A família esta precisando de fralda geriátrica tamanho G, cama hospitalar e uma cadeira de rodas. A família também pede, que se algum fisioterapeuta quiser ajudar, será de muita importância. Tanto Denilson, quanto a sua família, acreditam que o jovem volte a andar. Que tiver disposto a ajudar a família com qualquer doação, segue o número PIX ou pode entrar em contato para doar fraldas e outro produtos. PIX 7398829-9434. TELEFON PARA CONTATO É 73 98255-8608. Assista a entrevista com a família.

