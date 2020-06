Veja roteiro do Carro fumacê para combate aos mosquitos essa semana em Jequié

Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, por meio do departamento de Vigilância Epidemiológica, e o Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, vêm utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê que, a partir desta segunda-feira, 29, inicia um novo roteiro itinerário na cidade. A pulverização com o fumacê é uma medida emergencial, importante e que visa eliminar os focos do mosquito nas localidades onde há maior incidência predial do inseto. Como o trabalho consiste em cinco ciclos, num período de 15 dias, e com intervalo de três dias entre eles, com o objetivo de exterminar de duas a três gerações de mosquitos. O roteiro desta semana foi preparado pela diretoria de Vigilância Epidemiológica, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), com base nos casos notificados de doenças transmitidas, especialmente a dengue.

