Velas Culturais: O retrato do abandono e falta de zelo pelo bem público em Jequié

Estivemos na Vela Cultural do Mandacaru, onde observamos o retrato do abandono por parte do poder público. As velas culturais, começaram a serem inauguradas no governo do ex prefeito Roberto Brito, e surgiram para oferecer internet e computador para a população de baixa renda do município. Na época, internet era artigo de luxo e a população mais carente não tinha acesso aos computadores.

Em especial essa que visitamos no bairro do Mandacaru, foi inaugurada no ano de 2004 e passou por uma reforma em 2015. Hoje a situação é essa, muita sujeira, vidros quebrados, e ponto de usuários de drogas. O prefeito, Sérgio da Gameleira ( agora afastado do cargo), disse em entrevistas para as rádios locais, que tinha um projeto de transformar as velas culturais em um ponto de apoio para os estudantes da rede municipal de ensino. Pois bem, já estamos no final de 2020 e até o momento nada foi feito. Vamos esperar passar as eleições, e o futuro prefeito do município, que venha com algo pensado para as velas culturais do nosso município. Fotos: Blog Jequié Urgente

