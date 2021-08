O Cerco de Jericó aconteceu pela primeira vez na Polônia, terra do Papa João Paulo II. Alguns fieis, visando a superação de inúmeros obstáculos, organizaram um evento por causa da visita do Papa polonês a sua terra natal, foram 7 dias e seis noites de rosários consecutivos e ininterruptos, diante do Santíssimo Sacramento exposto no altar.

Mas afinal porque uma espécie de Jornada do Rosário levou o nome de Cerco de Jericó?

Por causa da grande vitória alcançada por Josué que depois de atravessar o Rio Jordão, enfrentou as muralhas da fortaleza da cidade Jericó, apenas obedecendo as ordens do anjo, na qual durante seis dias, seus guerreiros deveriam dar voltas em silêncio em torno da cidade, mas no sétimo dia eles precisariam dar sete voltas e soltar um grande brado com as trombetas, assim foi feito e as muralhas de Jericó caíram e, pelo poder de Deus, o povo hebreu saiu vencedor.

Da mesma forma ocorreu na Polônia, depois de muitas dificuldades a visita do Papa João Paulo II aconteceu. E Assim também tem sido em Jequié, muitas graças são alcançadas: pessoas são curadas e libertas de doenças e opressões; famílias são restauradas; empregos alcançados; vícios superados. Tudo através da oração do Rosário, da celebração da Santa Missa, da adoração ao Santíssimo Sacramento, das confissões e das vigílias da madrugada.



O Cerco de Jericó em Jequié

Destaque-se que o Cerco de Jericó, na Igreja particular de Jequié, é também um sinal de unidade. Isso devido ao fato de contar com a participação de todos os grupos, movimentos, comunidades e pastorais da Igreja Católica, que dão conta de 24 horas diárias de oração, durante sete dias e seis noites com a presença marcante de quase todos os 53 padres da diocese que sempre se disponibilizaram para as celebrações das 4 missas diárias que aconteciam: às 00:00, às 06:00, ao meio dia e às 18:00 horas. Só para ter uma ideia, em 26 anos de Cerco foram celebradas mais de 700 missas. Tudo isso faz com que o Cerco de Jericó seja um verdadeiro patrimônio cultural da nossa cidade e da nossa Diocese.

Com a pandemia, a estrutura do Cerco de Jericó precisou ser modificada: ano passado foi on-line; esse ano será novamente presencial, mas acontecerá entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro, sem as setes voltas em torno da Catedral e das 08:00 às 19 horas.

O tema será “E descerá sobre vós o Espirito Santo e vos fará forte e sereis minhas testemunhas”, At 1.8. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, a oração é mais que necessária, é através dela que a alma respira e encontra forças para seguir adiante. Nestes três dias estaremos orando pela Igreja – em especial pelas intenções do Santo Padre o Papa e do nosso Bispo Diocesano Dom Paulo Romeu Dantas; pelo fortalecimento das famílias e pelo fim da pandemia. Com certeza muitas muralhas cairão!

Fazemos votos de que passadas as terríveis circunstâncias sanitárias em que nos encontramos, o Cerco de Jericó de Jequié possa retornar aos seus moldes originais.

