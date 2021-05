Vendedor de Churros há mais de 20 anos na Praça Rui Barbosa pede atenção do prefeito de Jequié e comove população. ASSISTA

Nossa reportagem esteve na Praça Rui Barbosa na noite de ontem (28), para conversar com o senhor José Carlos. O vendedor de Churros que já trabalha no local há mais de 20 anos. Senhor José, nos atendeu humildemente e contou que, há 14 anos atrás, quando a Praça Rui Barbosa foi reformada na gestão do então prefeito Reinaldo Pinheiro, ele já trabalhava na Praça há anos. E foi o único que ficou sem um quiosque no local, Mesmo assim, ele não perdeu a alegria e continuou trabalhando em seu carrinho de Churros no meio da praça. Ao longo desses 14 anos da reforma da Praça, o senhor José Carlos está tomando sol e chuva, e ainda paga 400 reais mensal, para deixar seu carrinho guardado em um local próximo ao local de suas vendas. Com o anúncio da “NOVA REFORMA”, da Praça Rui Barbosa, o tradicional vendedor de Churros, teme em ficar mais uma vez de fora. Inclusive, o mesmo fez um abaixo assinado e já tem quase 300 assinaturas, para que o Prefeito de Jequié, ZÉ COCA, assegure a este pai de família, que dessa vez, ele tenha seu lugar de trabalhar. Assista ao vídeo logo a baixo e entenda o temor do Jequieense José Carlos.

