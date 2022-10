Venezuelano que morreu em praça de Jequié é identificado

O corpo do Venezuelano que teve um mal súbito e morreu na Praça Luiz Viana, foi identificado pelo IML de Jequié. Trata-se de PACHANO CEBALLOS, 32 anos. O corpo encontra-se no IML a espera de familiares. Em contato com o JEQUIÉ URGENTE, um dos familiares do jovem informou que está vindo a Cidade de Jequié, para sepultar o mesmo. A mãe do jovem está na Venezuela, e segundo informações, tenta vir a Jequié para ver o corpo do filho pela última vez.

