Vereador da cidade de Irajuda vítima de acidente continua em recuperação no HGPV

Continua internado na UTI do Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié, o vereador da cidade de Irajuba, Jhony Watson Oliveira (PDT), vítima de acidente de trânsito ocorrido na noite da última terça-feira (28), na BA-026, no trecho entre os municípios de Planaltino e Nova Itarana. De acordo com informações da família, Jhony, que sofreu fraturas, passou por procedimentos cirúrgicos e segue da Unidade de Terapia Intensa, apresentando melhora, com quadro estável.

O acidente

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na altura do KM 193 da BA-026 e duas das quatro pessoas que estavam com o vereador morreram no local, inclusive um adolescente. As vítimas foram: Edinelio Brito da Silva, 49, oriundo da localidade de Angélica, em Planaltino, e Murilo da Cruz Oliveira, 15, de Irajuba, estavam a bordo de uma picape Fiat Strada.

Segundo a PRE, no total, seis pessoas foram envolvidas no acidente entre a picape e uma carreta bitrem FH 540, dirigida por Uelston Silva Guimarães, que sofre lesões leves.

Cinco pessoas ocupavam o Fiat e, entre os ocupantes, dois pularam do veículo ao perceber a carreta na direção da picape em uma serra quando Jhony teria parado o carro por volta 20h25 para a passagem de bovinos que atravessavam a rodovia, o que deve ter provocado a batida, fato que será confirmado após elaboração do laudo pericial. Pelo menos quatro animais morreram atropelados.

Ainda conforme informações da guarnição da PRE apuradas pelo Blog do Marcos Frahm, a carreta teria feito um L na pista, impedindo a passagem de veículos no local. Informações: BLOG MARCOS FRAHM

