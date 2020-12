Vereador frusta a ideia de alguns e pede tempo para aprovação de novo imposto em Jequié

O Projeto de Lei 26/2020, que institui a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Cosip -, encaminhado pela Prefeitura de Jequié, não entrou na pauta da Câmara nesta terça-feira (22dez20). É que o vereador Ivan do Leite apresentou ‘pedido de vista’ (Instrumento regimental que possibilita ao parlamentar suspender o processo de apreciação de proposição no âmbito das comissões), adiando a votação para a semana seguinte.

A gestão pública coloca a cobrança como necessária para o Município melhorar e ampliar o serviço. Por outro lado, não falta quem considera o momento inoportuno para aumento ou criação de impostos, taxas ou contribuições.

O Prefeito eleito Zé Cocá em entrevista a uma emissora de rádio da cidade, afirmou que se o projeto não passar pelo plenário da câmara esse ano de 2020, logo no início do próximo ano é dado como certo a aprovação de mais um imposto para os Jequieenses. Será que os Jequieenses também aprovam esse novo imposto por parte da prefeitura? E os novos Vereadores que foram eleitos e assumiram uma cadeira dia 01 de Janeiro, logo de cara vão dá esse presente para os Jequieenses? Vamos aguardar e ver o final dessa história que começou em 2017 com o atual prefeito Sérgio da Gameleira, e terá um fim logo no início do próximo ano com Zé Cocá. E você morador, é contra ou a favor a cobrança de taxa de iluminação pública em Jequié? Informações: Jequié e Região.

