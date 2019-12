Vereador Gutinha diz que em 2020 será construída uma Praça no Loteamento Sol Nascente

Em conversa com a reportagem do Blog Jequié Urgente o vereador Gutinha, garantiu que em 2020 começa a construção de uma praça na rua Rubens Xavier, fundos do colégio Aurino Nery no Loteamento Sol Nascente.

Segundo o vereador, o Deputado Federal Leur Lomanto Jr disponibilizou um total de 242.741,90 (Duzentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e um reais e noventa centavos), em emenda parlamentar para construção da referida praça. Os moradores estão na torcida para que em 2020 possam realmente usufruir de uma praça no bairro. Veja a entrevista em nosso Instagram.

