Vereador Ivan do Leite ameaça vestir saia e renunciar mandato se prefeito de Jequié provar o que diz

Uma matéria que foi publicada no Jornal A Tarde na manhã desta quarta-feira (17), tem dado o que falar no meio político de Jequié. Nos últimos dias, o prefeito da cidade Zenildo Brandão tem concedido entrevistas a algumas emissoras de rádio da cidade, e tem sempre tirado dúvidas, e pontuado algumas obras que vem sendo realizadas, tanto na sede do município, quanto na zona rural. Em uma dessas entrevistas, o prefeito de Jequié Zé Cocá, pontuou que já foram recuperadas mais de 300 KM de estradas na zona rural de Jequié.

Segundo o Jornal A Tarde, o Vereador Ivan do Leite ( DEM), subiu na tribuna da câmara de Vereadores do município e desafiou ”Tenho ouvido atentamente o prefeito falar nas rádios e dou muita risada. Cocá tem a cara de pau de chamar o vereador Sidney Magal de Pinóquio. Pinóquio é ele! Conheço bem a zona rural de Jequié e o prefeito diz que já fez mais de trezentos quilômetros de estradas. Desafio com os dezoito vereadores: se tiver esses quilômetros todos de estradas vicinais recuperadas eu vou vestir uma saia e pedir renúncia dessa casa”. O vereador Ivan do Leite, tem feito duras críticas para com a administração do prefeito Zé Cocá, inclusive, disse que a administração é pautada em mentiras e que o prefeito de Jequié está cheio de maldade para com a sua população. Vamos aguardar e ver se a prefeitura de Jequié, irá publicar alguma nota oficial, sobre o assunto dos 300 KM de estradas recuperadas na zona rural.

