Vereador reeleito Tinho (PV), faz carreata e manda recado para nosso Blog

O Vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores de Jequié, Tinho (PV), foi reeleito com 1.260 votos e fez uma carreata na noite de ontem pelas ruas cidade. Em meio a “Emoção”, da vitória, o nobre Vereador mandou um recado em suas redes sociais para o nosso blog, dizendo que a sua carreata nos incomodava.

Tudo porque na última semana, o nobre Vereador, fez uma carreata com dezenas de carros de som ” Paredões de Som”, e dezenas de pessoas nos relataram incomodo com o barulho. Inclusive pessoas idosas e doentes. Pois bem, relatamos a situação em nossas páginas e isso deixou o Vereador “IRRITADO”. Gostaríamos de lembrar ao parlamentar, que sua função não é tentar CALAR A IMPRENSA, e realmente ele foi desrespeitoso com as pessoas idosas e doentes, ao colocar vários som automotivos nas ruas. Pela função que ele exerce, deveria ao menos ter um pouco de bom senso.

Desejamos ao Vereador, sucesso e que realmente ele exerça a sua função de parlamentar e deixe a imprensa da cidade desempenhar o seu papel. Salientamos que fazemos o nosso papel e jamais teríamos interesse em prejudicar o Vereador Tinho, ou quem quer que seja. Respeitamos todos, como cidadão e como tem que ser.

