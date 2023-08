 Vereadores de situação e oposição fazem duras críticas à SUMTRAN por excesso de multas no trânsito de Jequié

A atuação da SUMTRAN – Superintendência Municipal de Trânsito nas vias públicas de Jequié tem gerado reações de vereadores na tribuna livre da Câmara. Através de Requerimento Nº 17/2023 apresentado na sessão de terça-feira (22) a vereadora Moana Meira (PSD), integramente da bancada da minoria na Casa propôs a convocação da superintendente de trânsito, responsável pela SUMTRAN, Karla Carine Rodrigues para esclarecer as denúncias que estão sendo publicadas nas redes sociais de atuação de propostos da Superintendência, que segundo a parlamentar tem atuado de forma danosa à população e aos motoristas.

Ela argumenta que há excesso de multas aos condutores de veículos. O discurso de Moana ganhou adesão de outros parlamentares, inclusive da base de sustentação do prefeito Zé Cocá (PP), a exemplos de Ramon Fernandes (PODE), Soldado Gilvan (Republicanos), Bui Bulhões (PODE), San Davd (PSD), Walmiral Marinho (PP), do presidente Tinho (PV), Joaquim Caires (PODE), além do opositor João Pedro (PSD), este que já vinha alimentando o debate na casa desde o último dia (08), quando houve a primeira operação da SUMTRAN, resultando na apreensão de veículos no Centro e no bairro Mandacaru, em horário de pico, que segundo o vereador JP estaria mirando trabalhadores que deixavam o posto de trabalho na região do Distrito Industrial de Jequié, onde estão instaladas as grandes empregadoras da iniciativa privada no município, como a fábrica de calçados Ramarin, que chegou a ser citada pelo edil.”Trazer a superintendência aqui, abrir uma CPI, fsicalizar esses agentes, como eles estão agindo na rua, sem falar nos casos que a população tem falado de truculência, que são muitos. Essas blitz ferem paes e mães de família saindo da indústria”, disparou.

Ramon Fernandes, disse que as blitz estariam dando demonstração de serem planejadas e que deveriam ser realizadas de maneira educativa e não punitiva. ‘’É justamente a forma rígida e até desumana com que a superintendência de trânsito através de seus agentes vem agindo em nosso município. Situações que parecem ser planejadas para pegar trabalhadores. Parece que virou uma fábrica de multas e a gente precisa entender qual o objetivo’’, questionou Ramon.

Outro governista a questionar as blitz foi San Davd; ‘’Fica a minha crítica a forma que o pessoal está abordando os motoristas, muito austera, quiçá acintosa’’, disse. Militar, aliado de primeira hora do Executivo e dizendo-se especialista em trânsito, Soldado Gilvan também não poupou críticas. ‘’Chegou no meu gabinete um sargento da Polícia Militar, com seis notificações, que ele sequer sabe de onde foi, que abordou ele. Eu atuei durante três anos no trânsito de Jequié, sou especialista em trânsito urbano e sei que o papel dos agentes de trânsito não é somente punir, é também educar’’, sugeriu.

A Prefeitura ainda não se manifestou sobre o tema, que segue gerando muita discussão na cidade. Entretanto, a informação obtida pelo Blog do Marcos Frahm é de que na operação realizada no início do mês a SUMTRAN teria perido apoio da Polícia Militar e que os veículos recolhidos, sobretudo motocicletas estariam apresentando irregularidades. Informações e Foto Montagem: Blog Marcos Frahm

