Vereadores visitam associação de moradores do Loteamento Sol Nascente e ouvem demanda

Na noite de ontem (14), os vereadores Soldado Gilvan, Ziel Cavalcante e Gutinha, estiveram reunidos com o presidente da associação de moradores do Loteamento Sol Nascente, onde alguns moradores compareceram para um bate papo, e passar para os referidos vereadores as demandas do Loteamento Sol Nascente. Os moradores tiveram a oportunidade de expor para os vereadores, a dificuldade que cada rua tem e seus anseios. O Vereador Soldado Gilvan, disse que já foi aceito por unanimidade o pedido da construção do posto de saúde no Loteamento. O que se observa, é a falta de infraestrutura que várias ruas do Loteamento Sol Nascente tem. Os vereadores presentes, garantiram que vão lutar por melhoria no bairro e garantiram que estarão cobrando do prefeito Zé Cocá as tão sonhadas melhorias para o bairro. Que inclusive, o próprio prefeito Zé Cocá já visitou pessoalmente e garantiu melhorias para localidade.

