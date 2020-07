VERGONHA: Depois de familiar se acidentar, homem se revolta e joga “cascalho” na Cidade Nova em Jequié

Noticiamos aqui em nosso blog e também em nossas páginas nas redes sociais, vários buracos na pista de rolamento da BR 116 com a BR 330 sentido bairro do Curral Novo. Chegamos até a gravar um vídeo relatando a dificuldade dos motoristas e motociclistas ao passar pelo local e o risco de acidente.

Não demorou muito para uma pessoa se acidentar e um senhor se revoltar e jogar “cascalho” no local. Segundo informações de pessoas que presenciaram a cena, o senhor estava bastante revoltado com a situação, pois um familiar seu teria se acidentado no local com um motocicleta. Cansado de esperar pelo órgão responsável, ele mesmo levou o material, jogou no local e usando uma enxada espalhou tapando os buracos.

Até o momento ninguém se pronunciou sobre o assunto. A empresa Via Bahia, até o momento não nos enviou nem uma nota explicando se a responsabilidade realmente é da empresa. Vamos continuar esperando pacientemente, para ver se o problema é resolvido. Foto enviada por leitor

