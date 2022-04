Via Bahia realiza Simulado de atendimento a emergências acontece em Nova Itarana

Com foco em segurança viária e no cuidado à vida dos seus usuários, a VIABAHIA realizou ontem quinta-feira (28), o simulado de atendimento a emergências, envolvendo acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas. A intenção é promover o treinamento periódico das equipes de resgate, operações e de meio ambiente.

A ação aconteceu no KM 566 + 250 da BR-116, logo após a Praça de Pedágio 4, trecho do município de Nova Itarana. Além das equipes da VIABAHIA, representantes do SAMU, 8º Grupamento de Bombeiros Militar (BGM), Polícia Rodoviária Federal, VITALMED e Eco Brasil participaram do simulado.

A VIABAHIA foi a primeira concessionária federal a conseguir a certificação ISO 39001, de Sistema de Gestão de Segurança Viária. Ações como o simulado de atendimento a emergências só reforçam o compromisso da companhia com o tema.

Para Viviane Rocha, gerente de Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (QSMS), a realização deste simulado é muito importante para o treinamento de todos que estão na linha de frente, atuando diariamente nos chamados. “Essa é uma oportunidade de treinar e melhorar os processos da concessionária, em conjunto com todos os órgãos envolvidos. Além disto, para nós da VIABAHIA, é uma oportunidade de firmar o nosso compromisso com a vida e o meio ambiente, atuando rapidamente no resgate das vítimas e na remediação do dano ambiental causado por um derramamento de carga perigosa”, explica.

Cenário – Um automóvel trafega na BR-116, sentido Feira de Santana, quando tenta realizar uma ultrapassagem em local proibido. Com a ação, o motorista perde o controle da direção do veículo e colide lateralmente com um caminhão, que estava carregado com um produto perigoso e transitava no mesmo sentido. Após a batida, ambos saem da pista e param numa via marginal.

Após o acidente, o Centro de Controle Operacional (CCO) da VIABAHIA foi acionado pelo número 0800 6000 116. Imediatamente os recursos necessários foram encaminhados para o local do acidente, incluindo o acionamento dos órgãos públicos de emergência.

Neste momento, uma sequência de ações foi colocada em prática para garantir o auxílio às vítimas, a segurança dos demais usuários, a fluidez da rodovia e a preservação do ambiente:

– Inspeção de tráfego localiza o acidente, realiza o isolamento da área e faz a Identificação do vazamento do produto perigoso;

– Triagem das vítimas e atendimento;

– Remoção dos veículos acidentados;

– Limpeza/recolhimento e destinação dos resíduos.

De acordo com Fabiano Nunes, coordenador de CCO da VIABAHIA, a ação conjunta entre a concessionária, os órgãos públicos e as empresas parceiras e é fundamental alinhar os procedimentos de atendimento às emergências na rodovia. “O simulado é muito importante para o treinamento da nossa equipe. Nós agradecemos o empenho de todos os colaboradores envolvidos na ação. É dessa forma que conseguimos servir bem os nossos usuários”, conclui. Informações e Fotos: ASCOM/VIA BAHIA

