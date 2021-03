VIABAHIA informa mudanças no tráfego em trecho da BR-116 em Vitória da Conquista

Quem trafega pela região de Vitória da Conquista deve ficar atento. HOJE (03/03), a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista inicia obras na região do bairro Conveima, às margens da BR-116. Para a realização dos trabalhos de construção de um novo acesso, uma das alças do viaduto será interditado. Também haverá fechamentos de dois pontos de acostamento, para construção de retornos. O projeto está aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a VIABAHIA Concessionária de Rodovias S.A. manterá equipes no local para garantir a segurança viária e o cumprimento dos trabalhos conforme projeto.Quem segue no sentido rodoviária de Vitória da Conquista para Anagé, Brasília e Goiânia deverá se utilizar todo o dispositivo de retorno, conforme croqui abaixo:

Comentários no Facebook:

Comentários