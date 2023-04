Vice-presidente do PT Bahia garante que vai contribuir no diálogo com o governo para a implementação do “Salário de Nível Superior “

A Diretoria Regional do Sindpoc, da 9° Coorpin, participou da elaboração do Plano Plurianual (PPA) destinado à região do Médio Rio de Contas, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública. Na oportunidade, os diretores do Sindpoc se reuniram, também, com o vice-presidente do PT Bahia, Glauco Chalegre, que assumiu o compromisso de ajudar no processo de diálogo da categoria com o Governo do Estado para que o ” Salário de Nível Superior” seja implementado. A reunião ocorreu na última terça-feira (11).

Os diretores salientam que o encontro com Glauco Chalegre “foi muito produtivo e que, com certeza, trará bons frutos para os investigadores, escrivães e peritos técnicos da Bahia. A luta pela valorização da categoria não para!”, celebram.

A Diretoria da 9° Coorpin do Sindpoc é composta pela diretora regional, Suzivane Andrade; pela diretora adjunta da Secretaria da Mulher, Identidade de Gênero e Raças, Débora Pereira; e pelo diretor adjunto de Organização do Interior, Luciano Torres. Informações e Foto: SINDPOC

