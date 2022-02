Vídeo: Devinho Novaes se emociona ao comentar morte de saxofonista: “Difícil explicar aos familiares”

O cantor Devinho Novaes se emocionou ao falar pela primeira vez após o acidente com o ônibus da banda em São Sebastião, no interior de Alagoas. O saxofonista Cláudio Douglas dos Santos, conhecido como Jack Sax, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Emergência do Agreste, na manhã desta segunda-feira, 31, em Arapiraca.



Assista à entrevista concedida à Rádio Líder FM.





“A gente fica muito triste. Essa perda que aconteceu com nosso saxofonista. Graças a Deus estou bem. O difícil vai ser a explicação para os familiares. A gente luta, vai trabalhar para acontecer isso…”, disse emocionado o cantor em entrevista ao repórter Wendell Salustiano.

A assessoria de comunicação do Hospital de Emergência do Agreste confirmou às 10h23 que todas as outras vítimas foram liberadas após atendimento médico. Devinho falou com a imprensa dentro de um carro, ainda sem camisa e com curativo no braço. O cantor relatou que sofreu lesões nas costas, mas tranquilizou os fãs e afirmou que está bem.





“Quero agradecer a todos que estão rezando muito. Muito obrigado pelo carinho. Foi uma coisa inesperada. Eu e minha avó estávamos dormindo, a galera toda estava dormindo. Não sei nem explicar como foi que aconteceu isso, do nada eu estava embaixo do ônibus. […] Deus deu mais uma chance para a gente. Minha avó vai fazer uma cirurgia agora. Me preocupei bastante com minha avó, é uma pessoa batalhadora comigo. Sempre me acompanha nos shows, é uma pessoa maravilhosa. Eu recebi alta com o produtor e ainda faltam algumas pessoas da banda. Peguei muitos cortes nas costas, uma lapada nas costas, está doendo demais, mas graças a Deus vou ficar bem. O que está doendo mesmo é essa perda de um grande amigo meu, o saxofonista da banda. Muito obrigado pelo carinho dos fãs. Quero avisar que estou bem”.

O ônibus que transportava a banda do cantor Devinho Novaes, que também estava no veículo, tombou na madrugada desta segunda-feira, 31, no km 208 da BR-101, em São Sebastião, no interior de Alagoas.



Via: TNH1

