Vigilante é morto com um tiro no Bairro São Judas Tadeu

Ontem por volta das 22:00Hs, a polícia militar foi acionada para comparecer até a travessa da rua 14, bairro São Judas Tadeu. Segundo o formações, uma estaria caída e ao lado o corpo de um homem. Uma unidade do SAMU foi acionada, e ao chegar ao local juntamente com a polícia, foi constatado que o homem já estava morto. O IML foi acionado, e ao chegar ao local identificou a vítima como sendo, DILAN SANTOS RIBEIRO. Segundo informações, DILAN foi atingido com um único tiro próximo a axila esquerda. A vítima era vigilante e até o momento, não se sabe o motivo de terem tirado a vida do jovem. A polícia civil já está no caso, e esperar prender o acusado de tirar a vida do jovem DILAN.

