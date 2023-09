Vinte e um criminosos são localizados em Águas Claras durante Operação Saigon 

21 membros de um grupo criminoso que atuava no bairro de Águas Claras foram localizados por meio da Operação Saigon, conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia. Além de cumprirem mandados de prisão na localidade, armas, drogas e dinheiro também foram apreendidos durante a ação.

De acordo com a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, essa já é a quinta operação realizada pelo DHPP em 2023. “A Operação Saigon é fruto de uma investigação de mais de um ano, que nos levou a uma organização criminosa que também traficava drogas na região. Com base nos depoimentos recolhidos, nós pedimos ao Judiciário e foram decretados os mandados de prisão e de busca e apreensão. Nesta madrugada, com a participação da Polícia Federal e da Polícia Militar, quase cem equipes foram direcionadas e tivemos a prisão de quinze indivíduos, enquanto outros seis vieram a óbito em confronto com a polícia. Nossas equipes continuam na rua fazendo o cumprimento de mais mandados”, destacou.

Entre os capturados está Eduardo dos Santos Cerqueira, também conhecido como Firmino, uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região, sendo apontado como mandante de diversos homicídios ocorridos na localidade. Outro alvo da investigação que resistiu à prisão foi Gilmar Santos de Lima, mais conhecido como Capenga, cuja extensa ficha criminal inclui passagens por tráfico de drogas e homicídio. Capenga ocupava o cargo de gerente do tráfico nas Casinhas. Durante a Operação Saigon, a mãe de Capenga foi detida com drogas e uma quantia de R$ 8 mil, enquanto a esposa dele portava uma arma de fogo.

“Nós detectamos, através das investigações, a organização e suas lideranças, com uma estrutura montada em Águas Claras responsável por mais de trinta homicídios na região. Inclusive, com um indivíduo que fornecia armamentos para eles, fazia parte do tráfico de drogas e monitorava a entrada e a saída do local”, afirmou a delegada.

Todos os detidos foram encaminhados para a sede do DHPP, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. Um dos mandados de prisão cumprido foi para um homicida. O material apreendido – compreendendo armas, drogas e dinheiro – será encaminhado para análise no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A Operação Saigon, coordenada pelo DHPP, contou, também, com o apoio crucial da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), Departamento de Inteligência Policial (DIP), Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), bem como diversas unidades da Polícia Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Informações e Foto: ASCOM GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários