Visando o dia 12 de Outubro, Prefeitura de Jequié reforma a Praça da Criança em frente ao 8ª GBM.

Pensando em dar um lazer com segurança no próximo dia 12 de Outubro, que é dia das crianças. A prefeitura de Jequié, realizou a reforma completa da Praça da Criança, que fica em frente a sede do 08ª GBM. O local já estava com vários brinquedos quebrados e já sem condições de uso. A referida Praça, foi inaugurada em Março de 2020 e não era pra ter sofrimento tanto desgaste em tão pouco tempo. Mas, o que a redação do próprio Jequié Urgente, flagrou por diversas vezes, foram adultos usando os equipamentos destinados para as crianças. Esperamos que a partir de agora, as pessoas tenham mais consciência e cuidem melhor do bem público, para que famílias possam levar seus filhos para usufruir da praça, por muito tempo e sem medo de acontecer um acidente.

