Visitamos a cidade de Jitaúna e entrevistamos o prefeito Marcelo Pecorelli

A reportagem do Jequié Urgente esteve na cidade de Jitaúna, que completa 62 anos de emancipação política, próximo dia 22 de Dezembro . Em conversa com o prefeito do município Marcello Pecorelli, ele confidenciou que o mês de aniversário da cidade, será marcado por eventos e entrega de muitas obras. Pecorelli também falou do apoio do Deputado Federal Leur Lomanto Júnior, que segundo ele, já destinou mais de 6 milhões de reais em emenda parlamentar. Breve será inaugurado o Shopping Popular da cidade, que vai abrigar comerciantes com mais conforto e dignidade. Assista a entrevista completa logo a baixo .

