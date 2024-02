Visitamos a escolinha de futebol ” Guardião da Fé”, no Alto da Bela Vista em Jequié

Visitamos na tarde de ontem (16), a Escolinha de Futebol Guardião da Fé, que é gerida pelo professor Maurício, no Alto da Bela Vista em Jequié. Ao chegar fomos recebidos com uma calorosa recepção acompanhado de um agradecimento em forma de oração. O projeto conta com uma média de 33 alunos, onde o mais jovem tem apenas 6 anos de idade. A ideia de fazer uma escolinha, foi do professor Maurício, que é um homem de Deus e foi a forma que encontrou de ajudar a garotada, com o futebol. O projeto é feito com treino diários em um campo de terra batida, cercado de mato e espinhos. Maúricio nos contou, que tem apenas a ajuda de populares, que doaram bolas, uniformes que são uasados apenas para jogar algum campeonato. Mauricio, pede ajuda para comprar mais materiais para treinamento das crianças. Assista a entrevista que fizemos com o idealizador do projeto.

