Visitamos a Região de Santa Clara, Santa Rita, e o antigo Canteiro de Obras da Fiol

A reportagem do Blog Jequié Urgente, fez um verdadeiro passeio em algumas localidades da zona rural de Jequié. Passamos pelo Povoado de Santa Clara, onde visitamos o antigo canteiro de obras da Ferrovia. O que vimos foi verdadeiro retrato do abandono e do dinheiro público jogado fora. Desde que as obras da Fiol pararam, o local ficou abandonado, onde vândalos roubaram boa parte do material deixado pelas empresas. Até o telhado dos escritórios, foram e estão sendo roubados por bandidos. Saindo de Santa Clara, fomos até o Povoado de Santa Rita, que fica distante de Jequié, quase 50 KM. Santa Rita tem um “braço”, da Barragem de Pedra, que fornece água para Santa Clara e outros povoados. Onde os trabalhadores rurais plantam melancia, abobora, feijão, quiabo e outras frutas e legumes.

O ponto positivo da viagem, foi ver a estrada que liga Jequié a Jiboinha, distante 18 quilômetros da Santa Clara, quase 100% recuperada. A prefeitura de Jequié, enviou vários caminhões caçamba, máquinas e carros “pipa”, para fazer a recuperação das estradas, que inclusive está sendo feita com cascalho e com uma qualidade indiscutível. O prefeito de Jequié Zé coca, tem feito a sua obrigação de recuperar as estradas vicinais e da pelo menos uma viagem mais digna ao homem do campo. Obrigação essa, que não estava sendo feita pelos últimos prefeitos que passaram pelo comando da prefeitura de Jequié. Uma viagem que antes durava cerca de 02 horas, hoje é feita em apenas 50 minutos. O que sempre falamos aqui em nosso blog, o homem do campo não pede muito, pede apenas estradas para escoar a sua produção.

