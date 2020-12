Visitamos mais uma vez o abandonado Restaurante Popular de Jequié

No final da manhã se hoje (08), nossa reportagem visitou mais uma vez o restaurante popular de Jequié, e a cada dia que passa o retrato do abandonou vai apar vendo. Uma grade na lateral do restaurante já caiu, e com isso o acesso ao seu interior ficou fácil para os vândalos.

Muito mato, lixo, fezes e um fedor insuportável de urina, já fazem parte do local. O senhor Carmelito das Bananas, nos mostra a grade que caiu e com isso elementos já roubaram parte da fiação elétrica, vaso sanitário e outros utensílios já foram roubados por ladrões. Fotos: Jequié Urgente.

