Visitamos o Instituto Mãos onde mais de 2.000 mil famílias são atendidas na cidade de Jequié; ASSISTA

A reportagem do Jequié Urgente, visitou o Instituto Mãos, que há mais de 10 anos presta um serviço de excelência a comunidade Jequieense. O fundador do Instituto Mãos, João Paulo, Conta que teve a brilhante ideia, quando encontrou uma mãe que estava servindo uma sopa de ” Papelão”, para seus filhos.

Nos dias atuais, mais de 2.000 (duas mil ), famílias são atendidas nos diversos projetos feitos na localidade. Visitamos algumas salas onde crianças com autismo são acompanhadas e mais de 150 crianças são atendidas com atendimento personalizado e individual. Onde a criança é acompanhada por profissionais, onde agregam o processo de liberdade, para que a criança desperte para o desenvolvimento. já no núcleo de convivência, onde idosos de até 80 anos que estão aprendendo a ler e escrever. Assista a entrevista que fizemos com o superintendente do Instituto Mãos, João Paulo.

Comentários no Facebook:

Comentários