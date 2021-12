Visitantes e acompanhantes de pacientes só poderão entrar no Hospital Prado Valadares com esquema vacinal completo

Em comunicado enviado a imprensa, a direção do Hospital Prado Valadares em Jequié, informa que a partir do próximo dia 13 de Dezembro, acompanhantes e visitantes de pacientes, só entraram nas dependências do HGPV, com o esquema vacinal completo. As pessoas podem mostrar que já tomaram as respectivas doses da vacina contra a Covid-19, através do cartão de vacinação ou do certificado emitido através do Conectesus. Então, para quem é principalmente de outra cidade e por ventura vim a Jequié para visitar algum paciente, fique atento as novas regras.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários