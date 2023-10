Vítima de acidente automobilístico na BR 116 é identificada pelo DPT de Jequié

Na manhã de ontem (17), um grave acidente na BR 116 a altura do KM 633. Deixou o saldo de uma pessoa morta e outras feridas. Um veiculo Corsa, colidiu em um caminhão no Entroncamento de Jaguaquara. No acidente, EDRIANA DA SILVA GOMES NORBERTO, acabou morrendo no local. O departamento de polícia técnica foi ao local onde removeu o corpo para o IML de Jequié. Segundo informações, a vítima fatal tinha 37 anos e era natura. da cidade de Pão de açúcar, no estado de Alagoas. Os feridos foi socorridos para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares. Foto Montagem: Marcos Frahm

