Vítima de acidente entre a BR 330 e Pé de Serra é identificada

No início da manhã desta terça-feira (04), uma colisão envolvendo um veículo HB20 de placa polícia GEY- 3J05 do Rio de Janeiro e uma carreta Bi Trem com placa do estado de Minas Gerais. Dentro do veículo de passeio tinha duas pessoas, onde uma delas acabou morrendo na hora e o passageiro foi encaminhado até o Hospital da cidade de Maracás e posteriormente transferido para o HGPV aqui em Jequié. A vítima fatal foi identificada como JOYRA AMARAL DOS SANTOS, 53 anos. A polícia rodoviária estadual esteve no local, onde o Departamento d ePolicia Técnica de Jequié, foi acionado e removeu o corpo da vítima para o IML de Jequié.

