Vítima de acidente na BR 116 é identificado pelo Departamento de Polícia Técnica de Jequié

Na manhã desta quinta-feira (16), o Departamento de Polícia Técnica de Jequié, identificou a vítima do grave acidente que aconteceu na tarde de ontem, na BR 116, próximo a cidade de Irajuba. Trata-se de GIVANILDO FERREIRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 46 anos. O mesmo é natural da cidade de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. A família já foi informada e já está a caminho da cidade de Jequié, fazer a remoção do corpo da vítima para sua cidade natal. Do a perícia irá informar as causas do acidente, que ainda deixou duas pessoas feridas.

