Vítima de acidente na Ponte da Cidade Nova BR 116 é identificada em Jequié

Rene Marchette Filho, 54 anos. Foi a vítima fatal de um acidente que aconteceu na noite de ontem (03), na BR 116 em Jequié. A vítima estava caminhando as margens da BR 116 com outra pessoa, que segundo informações era o se sócio. Quando um veículo acabou invadindo a faixa e para não serem atropelados, as vítimas se jogaram da ribanceira. A vítima fatal morreu no local e o seu sócio foi socorrido para a emergência do HGPV. SAMU, Corpo de Bombeiros e PRF estiveram no local. E registraram a ocorrência. A vítima é natural de São Paulo e estavam de passagem por Jequié.

