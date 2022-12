Vítima de acidente na zona Rural de Jequié foi identificada

Na tarde de ontem um grave acidente na região do KM 17, na localidade conhecida como “Vai quem quer”, deixou uma vítima fatal e outras 03 feridas. O motorista do veículo C10, de placa policial JMD-9296, perder o controle do mesmo e acabou capotando. Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a emergência do Hospital Prado Valadares. A vítima fatal foi identificada como MILTON PEREIRA DOS SANTOS, DE 81 ANOS.

O local onde aconteceu o acidente é uma estrada vicinal bastante íngreme. Todos os envolvidos neste acidente são da região do Cajueiro, e são bastante conhecidos da comunidade.

