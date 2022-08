Vitima de bala perdida em Jequié, morre no HGPV depois de 15 dias internado

Morreu no Hospital Prado Valadares no final da Tarde de ontem (11), o senhor MANOEL LAZARINO, 65 Anos. Ele foi vítima de disparo de arma de fogo no último dia 23 de Julho, no bairro da Cidade Nova.

Na ocasião, se manoel estava sentado às margens da BR 116, quando elementos armados chegaram para executar um jovem, e em meio aos disparos, seu Manoel acabou sendo atingido no Abdômen. Ele estava internado e chegou inclusive a fazer uma cirurgia. O mesmo era residente no Bairro do KM 03, muito trabalhador, e infelizmente perdeu a vida em meio à violência que assola Jequié.

