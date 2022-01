Vítimas das enchentes no Loteamento Flamboyant em Jequié, dizem que os políticos sumiram e pedem uma atenção maior; ASSISTA

O Jequié Urgente compareceu na noite de ontem (26), no Loteamento Flamboyant, Joaquim Romão, onde Há exatos 30 dias atrás, os moradores sofreram com as fortes chuvas que caíram em Jequié e centenas de moradores ficaram desabrigados e perderam praticamente tudo no referido Loteamento. Há época, o prefeito de Jequié Zé Cocá esteve no local juntamente com alguns vereadores do município, visitaram as casas atingidas e prometeram que a prefeitura iria ajudar aquelas famílias.

Já os moradores alegam que logo que as chuvas cessaram, até o exato momento ninguém da prefeitura de Jequié voltou ao local, nem ao menos para rever como ficou a localidade. Os moradores pedem que o prefeito de Jequié, Zé Coca, volte e faça uma reunião com todos, para ouvir as sugestões de quem viveu o drama. Segundo informações, nem uma limpeza foi feita no Loteamento, para serem retirados os entulhos e lixos deixados pelas águas. Os moradores pedem a limpeza de um canal que passa pelo Loteamento Flamboyant, e pedem também que seja feita uma ponte em um barramento que foi feito recentemente pela prefeitura, próximo ao antigo Colégio Dinâmico. Todas as vitimas das enchentes, temem que as chuvas voltem a cair em Jequié e o problema volte a se repetir. ASSISTA

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários