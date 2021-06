Vítimas de acidente na BR 330 em Jequié são identificados

As vítimas do grave acidente que aconteceu no início de hoje na BR 330, foram identificadas como OLINDINO SANTOS PEREIRA, 69 anos e AZENETE LIMA PEREIRA 67 ANOS. Segundo informações, o casal residia em Acaraci, distrito da Cidade de Itagibá. Os corpos do casal foram removidos até o IML de Jequié para necropsia e posteriormente será liberado para os familiares.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários