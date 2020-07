VITÓRIA: Mais um paciente recuperado do Covid- 19 em Jequié, recebe alta do HGPV

O jovem Ivan Lima, mais conhecido como “Binho do Ovo”, que é residente no Bairro Joaquim Romão. Recebeu alta médica do Hospital Geral Prado Valadares, e foi recebido na saída com muito carinho, pelos seus familiares, amigos e profissionais de saúde.

Binho do Ovo foi um dos Jequieenses que venceram o Covid-19, depois de uma luta árdua. Um áudio de Binho do Ovo, circulou em grupos de Whatsapp em Jequié, onde ele pedia para as pessoas se cuidarem, usarem máscaras e não brincarem com a doença, pois ele estava passando momentos difíceis na sua recuperação.

Binho, é uma das 746 pessoas em Jequié recupoeradas do Covid-19. Em Jequié ainda tem um total de 576 pessoas ativas com o vírus do Covid-19. Vamos vencer o Vírus! Vídeo: Redes Sociais

