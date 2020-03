Você conhece a Festa de São Patrício?

FESTA DE SÃO PATRÍCIO

A partir do final dos anos de 1990, muito por causa das escolas de inglês – tal qual aconteceu com o Halloween – os brasileiros começaram a se familiarizar com as comemorações em homenagem a São Patrício (St. Patrick, para os íntimos). O padroeiro da Irlanda, pequena ilha européia, atrai festas super animadas, regadas a muita cerveja e grande alegria.

No dia 17 de março, em vários países ao redor do mundo, as pessoas vão se vestir de verde – a cor oficial da festa – e irão participar de desfiles ao ar livre com fanfarras, musica alegre e uma animação muito parecida com a brasileira, talvez por isso a festa também esteja se popularizando por aqui.

No passado, tudo começou como uma celebração religiosa. Foi a partir do começo do século XX que o povo começou a participar da festa e tudo se tornou muito mais alegre e popular. São Patrício teria sido sequestrado por piratas e feito de escravo. Deus teria aparecido a ele em sonhos e o ensinado a fugir do cativeiro.

Ele resolveu voltar, pouco tempo depois, já como um bispo católico, para evangelizar o povo Celta, utilizando-se de trevos de 3 folhas, para explicar o conceito da Santíssima Trindade – onde 3 são ao mesmo tempo um só – e agora, as cobras sumiram da ilha Esmeralda, graças a um milagre do santo. Muitos costumes irlandeses estão totalmente ligados a São Patrick.

Muita gente não sabe bem como aconteceu, mas, originalmente, o santo tinha como cor associada o azul. Talvez por causa do trevo utilizado por ele, agora tudo na celebração é verde. Até a cerveja é colorizada neste tom. Em Nova Iorque, a prefeitura deixa o rio Hudson, que corta a cidade, todo verdinho no dia 17 de março.

No Brasil, onde as comemorações ainda acontecem em festas fechadas e pubs irlandeses, também há cerveja verde. As ruas ainda não são ornamentadas com os símbolos da festa, mas pode ser que algo assim aconteça, em breve. Por que não? Um motivo a mais para se comemorar.

O St. Patrick’s Day pode ser comparado, na Irlanda, ao carnaval brasileiro ou a Oktober Fest, na Alemanha. É uma grande catarse popular. Muita música, muitas fantasias associadas, símbolos de alegria e certa ligação com aspectos religiosos (o carnaval acontece sempre antes da quaresma, lembre-se).

Outro símbolo fortíssimo das comemorações são os duendes típicos da Irlanda, os anõezinhos Leprechauns. Os ruivinhos são sempre lembrados como símbolos mágicos, seriam eles os guardiões dos potes de ouro que ficariam escondidos no final de todos os arco-íris que aparecem após uma forte chuva. Estes duendes são representantes da fartura e da prosperidade.

Na capital da Irlanda, Dublim, as festividades costumam acontecer durante 5 dias de festas. Muitas apresentações musicais, teatros ao ar livre, malabaristas, acrobacias, mágicas e atos com fogo, danças e esquetes teatrais são realizados pela cidade, cheia de brasileiros atualmente, graças ao estímulo às imigrações.

Conhecidos como grandes beberrões, os irlandeses se esbaldam com as grandes marcas de bebidas locais, consideradas algumas das melhores do planeta. Cerveja Guinness, uísque Jamerson, licor Bailey, cidra Magners, nada disso pode faltar durante a festa! E tem até o irish coffee, café irlandês que leva uma pequena dose de uísque na receita.

Se você ainda não teve a oportunidade de participar dos festejos na terra da banda U2, programe-se e vá a um pub irlandês mais perto de você. No Brasil, as maiores festas acontecem na cidade de São Paulo, que possui uma infinidade de estabelecimentos do tipo, mas dá pra festejar em qualquer lugar, basta querer!

Fonte: Católicos On Line / Fotos: Google Imagens

